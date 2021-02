Mission | Impossible 7 e 8 non saranno più girati back-to-back

(Di martedì 16 febbraio 2021) Paramount ha deciso di non girare7 e 8-to-per non soprapporsi ai numerosi impegni del divo Tom Cruise. Dopo tanta fatica e ancor più intoppi, le riprese di7 sono ormai quasi concluse, ma adesso apprendiamo che il film non verrà girato-to-con8 per volontà di Paramount. Fonti vicine alla compagnia affermano che la decisione sarebbe legata al calendario delle uscire e agli impegni di Tom Cruise che, se a luglio sarà confermata l'uscita di Top Gun: Maverick, sarà impegnato nelle attività promozionali del sequel. Una volta che il film sarà uscito, la produzione di ...

È stata inoltre finalizzata l'attività di realizzazione della produzione esecutiva internazionale dell'ultimodi Tom Cruise, fra Roma e Venezia. La distribuzione, nonostante la ...I due film dovevano essere girati insieme, ma non sarà più così a causa di precedenti impegni di Tom Cruise8 Christopher McQuarrie Top Gun: ...Paramount ha deciso di non girare Mission: Impossible 7 e 8 back-to-back per non soprapporsi ai numerosi impegni del divo Tom Cruise. Dopo tanta fatica e ancor più intoppi, le riprese di Mission: Impo ...Mission: Impossible 7 e 8, scopriamo quella novità che ha lasciato spiazzati i fan. Di cosa stiamo parlando? Da tempo i fan di Mission: Impossible non vedevano l’ora che uscissero insieme il 7 e l’8, ...