Marta Bassino oro in parallelo ai Mondiali di sci di Cortina (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - E alla fine la prima medaglia per l'Italia nella 46/a edizione della rassegna iridata in corso di svolgimento a Cortina d'Ampezzo è arrivata. Ed è d'oro. L'ha conquistata Marta Bassino nel parallelo individuale femminile del Mondiale di Cortina d'Ampezzo. La 25enne sciatrice di Borgo San Dalmazzo, è campionessa mondiale assieme all'austriaca Katharina Liensberger. Il motivo è legato al cronometraggio della seconda run con la Bassino che, ha vinto la manche, ma ha pareggiato il gap che aveva dopo la prima rispetto all'avversaria. Nel parterre di Rumerlo risuonano così sia l'inno di Mameli che l'inno austriaco. Marta Bassino, protagonista in questa stagione nello slalom gigante con 4 vittorie su 6 gare di Coppa del mondo, nella fase finale ha eliminato la slovena Meta Hrovat agli ottavi, la connazionale Federica Brignone ai ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - E alla fine la prima medaglia per l'Italia nella 46/a edizione della rassegna iridata in corso di svolgimento ad'Ampezzo è arrivata. Ed è d'oro. L'ha conquistata Marta Bassino nelindividuale femminile del Mondiale did'Ampezzo. La 25enne sciatrice di Borgo San Dalmazzo, è campionessa mondiale assieme all'austriaca Katharina Liensberger. Il motivo è legato al cronometraggio della seconda run con la Bassino che, ha vinto la manche, ma ha pareggiato il gap che aveva dopo la prima rispetto all'avversaria. Nel parterre di Rumerlo risuonano così sia l'inno di Mameli che l'inno austriaco. Marta Bassino, protagonista in questa stagione nello slalom gigante con 4 vittorie su 6 gare di Coppa del mondo, nella fase finale ha eliminato la slovena Meta Hrovat agli ottavi, la connazionale Federica Brignone ai ...

