Manhunter-Frammenti di un omicidio | un thriller di altissimo livello

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021)DI UNIris ore 22.20. Con William Petersen, Brian Cox, Joan Allen. Regia di Michael Mann. Produzione USA 1986. Durata: 2 ore LA TRAMA E' il primo film in cui compare il personaggio di Hannibal Lecter "Hannibal the cannibal" l'assassino seriale più carismatico di fine secolo (tanto che poi è diventato il quasi eroe di una serie televisiva). Hannibal stavolta è in carcere dall'inizio e ci sta per tutto il film. Ma è sempre inquietantissimo. Un agente dell'FBI deve fare appello a tutto il suo coraggio e alla resistenza del suo stomaco per andarlo a trovare in galera. Ha bisogno del suo aiuto. Un altro serial è in piena attività e solo Hannibal può fornire le giuste indicazioni per acciuffarlo. PERCHÈ VEDERLO Perché è undiretto alla grande da Michael Mann, nella forma per ...