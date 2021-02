Luigi Berlusconi, in arrivo il primo figlio (tredicesimo nipote per nonno Silvio) (Di martedì 16 febbraio 2021) Luigi Berlusconi diventerà papà per la prima volta. Stando all’indiscrezione del settimanale Chi, infatti, l’ultimogenito dell’ex premier aspetterebbe un figlio insieme alla storica fidanzata, Federica Fumagalli: «È entrata nel quarto mese di gravidanza», rivela il settimanale, «il bambino nascerà in estate». Per i due, laureati entrambi alla Bocconi – lui in Economia e lei in Giurisprudenza – sarebbe il coronamento di un lungo amore. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 febbraio 2021) Luigi Berlusconi diventerà papà per la prima volta. Stando all’indiscrezione del settimanale Chi, infatti, l’ultimogenito dell’ex premier aspetterebbe un figlio insieme alla storica fidanzata, Federica Fumagalli: «È entrata nel quarto mese di gravidanza», rivela il settimanale, «il bambino nascerà in estate». Per i due, laureati entrambi alla Bocconi – lui in Economia e lei in Giurisprudenza – sarebbe il coronamento di un lungo amore.

