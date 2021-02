LIVE Prada Cup in DIRETTA: New Zealand spaventa con le vele ‘Batman’. Timone più lungo per Luna Rossa (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE NUOVE vele IN STILE ‘Batman’ DI NEW Zealand. VELOCITA’ MAI VISTE PRIMA: TE REHUTAI FA PAURA Luna Rossa HA UN Timone PIU’ lungo E PROFONDO RISPETTO A INEOS E NEW Zealand: LE FOTO VIDEO: TEAM NEW Zealand NAVIGA CON LE vele BATMAN. COSA SONO E CHE VANTAGGI PORTANO IPOTESI NUOVO CALENDARIO Prada CUP: IL PROGRAMMA DIPENDE DAI RISULTATI DI Luna Rossa E INEOS… VIDEO: LE REGATE CONTRO INEOS VISTE DALLA BARCA DI Luna Rossa Luna Rossa ADOTTA UN SISTEMA INNOVATIVO CHE LE PERMETTE DI GUADAGNARE SU INEOS IN VIRATA QUANDO SI RECUPERANO LE ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE NUOVEIN STILEDI NEW. VELOCITA’ MAI VISTE PRIMA: TE REHUTAI FA PAURAHA UNPIU’E PROFONDO RISPETTO A INEOS E NEW: LE FOTO VIDEO: TEAM NEWNAVIGA CON LEBATMAN. COSA SONO E CHE VANTAGGI PORTANO IPOTESI NUOVO CALENDARIOCUP: IL PROGRAMMA DIPENDE DAI RISULTATI DIE INEOS… VIDEO: LE REGATE CONTRO INEOS VISTE DALLA BARCA DIADOTTA UN SISTEMA INNOVATIVO CHE LE PERMETTE DI GUADAGNARE SU INEOS IN VIRATA QUANDO SI RECUPERANO LE ...

infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: quando ricominciano le regate? Programma e ipotesi di calendario - palermo24h : Prada Cup LIVE: dalle 4 guarda altre due regate di Luna Rossa-Team Uk - WSlightly : RT @WSjp_insight: ???? - lillydessi : LIVE Prada Cup in DIRETTA: quando si recuperano le regate? Giorno di riposo per Luna Rossa - OA Sport… - mariellarosati : Prada Cup: fantastica Luna Rossa, travolge gli inglesi e va 4-0 -