L’accordo che fa trionfare Marotta: c’è la data della firma (Di martedì 16 febbraio 2021) Svolta per l’Inter: accordo ormai raggiunto, passa la linea Marotta e c’è già la data per la firma sul contratto Affare fatto o almeno così sembra. Dopo mesi di trattative, dopo essere andati ad un passo dalla cessione nella scorsa primavera, Lautaro Martinez e l’Inter sono pronti a giurarsi amore per altri tre anni. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 febbraio 2021) Svolta per l’Inter: accordo ormai raggiunto, passa la lineae c’è già laper lasul contratto Affare fatto o almeno così sembra. Dopo mesi di trattative, dopo essere andati ad un passo dalla cessione nella scorsa primavera, Lautaro Martinez e l’Inter sono pronti a giurarsi amore per altri tre anni. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

trash_italiano : Siamo tutti d'accordo nel fare una perquisizione col metal detector a Croc prima che rientri in casa? No, perché l'… - pfmajorino : Si apprende quel che era ovvio, e cioè che #Speranza ha agito d'accordo con #Draghi. Speriamo che questa precisazi… - ricpuglisi : 'Sei d'accordo che l'essere è e non può non essere?' #Rousseau - echersoni : @lucasofri Così espressa mi trova d’accordo. Solo mi pare che il primo post fosse un poco più ‘populista’ di quest’… - attilasarti : RT @lucianocapone: Cosa resta di quelle accuse? Dopo oltre due anni è lo stesso Fatto quotidiano ad ammettere che erano false. Pochi giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : L’accordo che Assistenza pediatrica, avanti c'è posto Il Gazzettino