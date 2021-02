Juventus, buone notizie su Dybala e Ramsey: le ultimissime dalla rifinitura (Di martedì 16 febbraio 2021) Juventus – Domani ci sarà la trasferta a Oporto per l’andata degli ottavi di Champions League, dopo i big match fra campionato e Coppa Italia, Pirlo e i ragazzi sono arrivati al culmine del mese. Sfida cruciale che serve anche per il morale, la sconfitta di Napoli ha allontanato i ragazzi dalla vetta della classifica, nonostante il discorso scudetto sia comunque ancora aperto. Juventus, Dybala e Ramsey si allenano col gruppo Domani ci vuole una prestazione di cinismo e concentrazione massima. Proprio per questo motivo, il maestro spera di recuperare tutti gli uomini a disposizione in vista dei tanti impegni che impegneranno la compagine bianconera. Intanto dalla Continassa arrivano buone notizie sui due giocatori infortunati: Paulo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 febbraio 2021)– Domani ci sarà la trasferta a Oporto per l’andata degli ottavi di Champions League, dopo i big match fra campionato e Coppa Italia, Pirlo e i ragazzi sono arrivati al culmine del mese. Sfida cruciale che serve anche per il morale, la sconfitta di Napoli ha allontanato i ragazzivetta della classifica, nonostante il discorso scudetto sia comunque ancora aperto.si allenano col gruppo Domani ci vuole una prestazione di cinismo e concentrazione massima. Proprio per questo motivo, il maestro spera di recuperare tutti gli uomini a disposizione in vista dei tanti impegni che impegneranno la compagine bianconera. IntantoContinassa arrivanosui due giocatori infortunati: Paulo ...

