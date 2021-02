Il grido d'aiuto della principessa Latifa, figlia dell'emiro di Dubai: 'Mi tengono in ostaggio dopo aver provato a fuggire' (Di martedì 16 febbraio 2021) Il programma 'Panorama' della BBC ha ottenuto nuovi video girati dalla giovane donna che dice di essere rinchiusa in una villa - prigione dopo un tentativo di fuga nel 2018. L'invio dei filmati a un ... Leggi su today (Di martedì 16 febbraio 2021) Il programma 'Panorama'BBC ha ottenuto nuovi video girati dalla giovane donna che dice di essere rinchiusa in una villa - prigioneun tentativo di fuga nel 2018. L'invio dei filmati a un ...

