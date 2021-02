Il ciclo è una rottura: invece che foto splatter, vorrei assorbenti gratis (Di martedì 16 febbraio 2021) Qualche giorno fa l’influencer Leandra Medine Cohen, autrice dell’irriverente blog Man Repeller (chiuso nell’ottobre 2020 perché pare che l’autrice abbia licenziato un’impiegata di colore a inizio pandemia, scatenando forti proteste da parte dell’associazione Black Lives Matter), pubblica una foto in cui indossa un abito bianco sporco di sangue mestruale, una roba splatter stile Kill Bill, con la dicitura “Senza sarcasmo, amo essere donna”. Ora, per quanto assolutamente doveroso il fatto di abbattere i tabù sul ciclo mestruale, senza sarcasmo, credo che amare l’essere donna non implichi per forza mostrare una gonna macchiata di sangue. Forse avrei preferito leggere sotto quella foto: “Senza sarcasmo, pensate davvero che usare gli assorbenti sia un lusso?”. È infatti abbastanza vergognoso che nel 2021 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Qualche giorno fa l’influencer Leandra Medine Cohen, autrice dell’irriverente blog Man Repeller (chiuso nell’ottobre 2020 perché pare che l’autrice abbia licenziato un’impiegata di colore a inizio pandemia, scatenando forti proteste da parte dell’associazione Black Lives Matter), pubblica unain cui indossa un abito bianco sporco di sangue mestruale, una robastile Kill Bill, con la dicitura “Senza sarcasmo, amo essere donna”. Ora, per quanto assolutamente doveroso il fatto di abbattere i tabù sulmestruale, senza sarcasmo, credo che amare l’essere donna non implichi per forza mostrare una gonna macchiata di sangue. Forse avrei preferito leggere sotto quella: “Senza sarcasmo, pensate davvero che usare glisia un lusso?”. È infatti abbastanza vergognoso che nel 2021 ...

fumoffus : @Donnerstimme @Sgrunt5 Beato te che sai tante cose e che ti soddisfa l’appellativo corretto. A me non me ne frega u… - camillladerossi : odio il ciclo, non riesco nemmeno a stare seduta sulla sedia, guidare è una tortura atroce - bIueprism : mi son messa a piangere per una coppietta di fidanzati su tiktok mi odio e daró la colpa al ciclo - marcoversbottom : Sabato mi hanno sfondato e rotto il culo, volete vedere la foto del mio culo con sangue? Sembra una figa col ciclo - andoniopre : Film che consiglio per passare una serata senza pretese rivivendo il ciclo dei disaster movie anni 90 di Canale 5 -