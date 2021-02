Governo Draghi, al Senato nasce intergruppo M5S-Pd-Leu (Di martedì 16 febbraio 2021) Si consolida in Senato l’asse Pd-M5S-Leu che hanno deciso di costituire un intergruppo parlamentare per non disperdere l’esperienza del Governo Conte II. “Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo Governo Draghi – annunciano i capigruppo Ettore Licheri (M5S), Andrea Marcucci (Pd) e Loredana De Petris (Leu) – abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e Senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un’iniziativa comune: la costituzione di un intergruppo parlamentare che, a partire dall’esperienza positiva del Governo Conte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale”. “Con questo spirito – sottolineano Licheri, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Si consolida inl’asse Pd-M5S-Leu che hanno deciso di costituire unparlamentare per non disperdere l’esperienza delConte II. “Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo– annunciano i capigruppo Ettore Licheri (M5S), Andrea Marcucci (Pd) e Loredana De Petris (Leu) – abbiamo deciso, sollecitati da senatrici eri dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un’iniziativa comune: la costituzione di unparlamentare che, a partire dall’esperienza positiva delConte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale”. “Con questo spirito – sottolineano Licheri, ...

