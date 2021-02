«Dopo la pioggia» e dentro i conflitti del pianeta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le duecento pagine del romanzo Dopo la pioggia di Chiara Mezzalama (edizioni e/o, pp. 224, euro 16,50) si leggono tutte d’un fiato. Forse perché ci si immedesima nell’io narrante: una donna di quarantacinque anni che ricorda la sensazione netta, al momento della nascita della primogenita, di non essere più padrona della propria vita. La protagonista sente una responsabilità schiacciante, fa un passo indietro per lasciare ai figli lo spazio per crescere. Come in un copione tramandato da generazioni, Elena – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le duecento pagine del romanzoladi Chiara Mezzalama (edizioni e/o, pp. 224, euro 16,50) si leggono tutte d’un fiato. Forse perché ci si immedesima nell’io narrante: una donna di quarantacinque anni che ricorda la sensazione netta, al momento della nascita della primogenita, di non essere più padrona della propria vita. La protagonista sente una responsabilità schiacciante, fa un passo indietro per lasciare ai figli lo spazio per crescere. Come in un copione tramandato da generazioni, Elena – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Dopo pioggia Dopo l'eruzione dell'Etna: cenere, lapilli e detriti sui paesi etnei

Una pioggia di cenere e lapilli è ricaduta su Nicolosi, Pedara, Mascalucia e Catania.

Etna, il silenzio dopo l'esplosione: meraviglia nella notte

Una meraviglia nella notte. La colata lavica continua, anche se ha perso forza. Il fronte si è ramificato indebolendosi, dopo un pomeriggio caratterizzato da un forte boato e, poi, dalla pioggia di lapilli su Catania. Eruzione spettacolare È stata un'eruzione spettacolare, dal cratere di Sud - est. Un'esplosione ...

«Dopo la pioggia» e dentro i conflitti del pianeta | il manifesto Il Manifesto Iraq. Attacco a Erbil, primo test per Biden sull'Iran

Il bilancio dell’attacco, avvenuto lunedì, parla di un contractor ucciso e di 9 feriti, tra i quali un soldato americano e otto contractor. Gruppo sciita rivendica ...

Etna, il silenzio dopo l’esplosione: meraviglia nella notte

CATANIA, 16 FEB – Una meraviglia nella notte. La colata lavica continua, anche se ha perso forza. Il fronte si è ramificato indebolendosi, dopo un pomeriggio caratterizzato da un forte boato e, poi, d ...

