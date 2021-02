Doom Eternal | The Ancient Gods Part 2 | spunta la data di lancio?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ladidi The2, il secondo DLC dedicato alla storia disembrerebbe essere comparsa in rete Tra gli shooter di maggiore successo dello scorso anno,ricopre sicuramente un posto di spicco, dato l’eccellente lavoro svolto da id Software nel confezionare il più recente episodio del popolare franchise (come dimostra anche la nostra recesione). Ad impreziosire il titolo del team statunitense ci aveva pensato anche un ricco DLC, capace di espanderne la già interessante campagna, a cui a breve dovrebbe far seguito il tanto atteso The2, espansione che andrà a chiudere l’ultima avventura dello ...