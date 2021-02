Dayane Mello contro Rosalinda delusa e amareggiata: da #rosmello a #exrosmello (Di martedì 16 febbraio 2021) Dayane Mello ci è rimasta davvero male per alcuni atteggiamenti di Rosalinda Cannavò. Facile comprenderne il motivo. Le due in casa hanno affrontato dei periodi molto diversi, dalla simbiosi dei primi mesi, all’allontanamento successivo. Il lutto di Dayane le aveva di nuovo riunite ma il fatto che Rosalinda non le abbia detto nulla sull’interesse provato per Andrea Zenga, ha deluso la brasiliana. Ieri poi, quando Rosy è tornata dallo studio, nonostante Dayane fosse andata ad abbracciarla, la prima ad alzarsi e a correre verso la porta rossa, lei non lo ha fatto. E’ andata avanti per abbracciare Andrea Zenga. Non solo, Dayane è rimasta profondamente delusa per un altro motivo da Rosalinda: il voto a Giulia Salemi. Nel momento in cui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 febbraio 2021)ci è rimasta davvero male per alcuni atteggiamenti diCannavò. Facile comprenderne il motivo. Le due in casa hanno affrontato dei periodi molto diversi, dalla simbiosi dei primi mesi, all’allontanamento successivo. Il lutto dile aveva di nuovo riunite ma il fatto chenon le abbia detto nulla sull’interesse provato per Andrea Zenga, ha deluso la brasiliana. Ieri poi, quando Rosy è tornata dallo studio, nonostantefosse andata ad abbracciarla, la prima ad alzarsi e a correre verso la porta rossa, lei non lo ha fatto. E’ andata avanti per abbracciare Andrea Zenga. Non solo,è rimasta profondamenteper un altro motivo da: il voto a Giulia Salemi. Nel momento in cui ...

