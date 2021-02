Covid | Asl | più contagi per apertura scuole Sindaci piccoli comuni chiudono gli istituti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiFa paura l’improvvisa riaccelerazione della curva dei, così come la variante inglese del, tanto da costringere alcunidel Casertano a chiudere le, attivando la didattica a distanza, per almeno due settimane. Lo hanno già fatto idi alcuni, dove i ragazzi sono spesso costretti a muoversi con i mezzi pubblici per raggiungere le: si tratta dei primi cittadini di Riardo (Armando Fusco), Pietramelara (Pasquale Di Fruscio) e Roccaromana (Nicola Pelosi), che hanno emesso di comune accordo ordinanze che sospendono la didattica in presenza fino a fine febbraio, con ripresa della presenza a scuola tra il primo e il tre marzo; sono state previste anche altre restrizioni ...