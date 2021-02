Can Yaman e Diletta Leotta si sposano? Barbara d’Urso non ci sta (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Can Yaman e Diletta Leotta si sposano davvero? Sulla coppia di famosissimi nascono dei dubbi: anche la d’Urso vacilla. Can Yaman e Diletta Leotta si sposano davvero? Ci sono notizie sulla grandiosa proposta di matrimonio dell’attore, ma qualcosa non torna: nello studio di Pomeriggio Cinque nasce il dibattito. Sta facendo il giro del web, e Leggi su youmovies (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cansidavvero? Sulla coppia di famosissimi nascono dei dubbi: anche lavacilla. Cansidavvero? Ci sono notizie sulla grandiosa proposta di matrimonio dell’attore, ma qualcosa non torna: nello studio di Pomeriggio Cinque nasce il dibattito. Sta facendo il giro del web, e

VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta con Can Yaman, la foto al mare è virale #dilettaleotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la foto romantica al mare per San Valentino - NDarghahi2 : RT @news_dei_vip: Can Yaman e Diletta Leotta sono realmente fidanzati? Il retroscena della foto di San Valentino insospettisce i fans #CanY… - itsGygyyx : RT @Novella_2000: Can Yaman ha chiesto a Diletta Leotta di sposarlo? A Roma vola una dedica (VIDEO) -