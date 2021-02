Atripalda | furto di acqua | denunciate quattro persone

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nell’ambito di tali servizi, i militari della Stazione dihanno deferito all’Autorità Giudiziariaritenute responsabili diaggravato. Gli stessi, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, residenti in un complesso di edilizia popolare della città del Sabato, avevano trovato il modo per “risparmiare” sulla bolletta dell’. Il sopralluogo eseguito con l’ausilio di personale specializzato della società fornitrice del servizio idrico, ha permesso di individuare i punti ove erano stati artatamente effettuati i 4 allacci ...

