Arisa a Sanremo con "Potevi fare di più": il brano scritto da Gigi D'Alessio (Di martedì 16 febbraio 2021) Arisa sarà in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano "Potevi fare di più". La canzone (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl) sarà inoltre contenuta nel suo prossimo album di inediti. "Potevi fare di più", scritto da Gigi D'Alessio, parla di un momento di liberazione da una relazione tossica. Racconta la storia di una donna che cerca la forza di dire basta ad un amore che si è spento e ai continui tentativi di tenerlo in piedi. «Questo sarà un festival speciale, perché al di là di come andranno le cose, sarà il segno della ripartenza» racconta Arisa. «Non vedo l'ora di tornare a cantare e di farlo proprio sul palco dell'Ariston, un palco per me molto importante.

