Alba Parietti denuncia sui social il suo molestatore: "So chi è" (Di martedì 16 febbraio 2021) Alba Parietti rivela a tutti i suoi fan e follower di Instagram di essere vittima di stalking telefonico: "Sono persone disturbate". La comunicazione è arrivata via Instagram. Alba Parietti ha reso noto di essere vittima di stalking telefonico, mostrando in uno scatto il numero abnorme di telefonate ricevute da un numero sconosciuto. Telefonate – chiarisce L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

