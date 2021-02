Warner Bros. Games al lavoro su un AAA free to play cross-platform in Unreal Engine 4 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Warner Bros. Games San Diego assume: di per sé è una gran bella notizia, anche perché vuol dire che nuovi titoli sono all'orizzonte, magari originali. E sembra proprio questo il caso relativo agli ultimi annunci che possiamo trovare sul sito ufficiale di WB Games. Sono davvero molte le figure professionali ricercate da WB, e non stupisce data l'importanza dei suoi studi di sviluppo e tutti i titoli che sono in preparazione: troviamo, ad esempio, Senior Combat Designer, Software Engineer, VFX Artist, Game Systems Designer, Senior platform Engineer, Server Engineer, Direct of Product e Product Manager. Quello che ci incuriosisce è che, andando a scavare nelle caratteristiche dei singoli annunci sembrerebbe che molte di queste nuove figure andrebbero a ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021)San Diego assume: di per sé è una gran bella notizia, anche perché vuol dire che nuovi titoli sono all'orizzonte, magari originali. E sembra proprio questo il caso relativo agli ultimi annunci che possiamo trovare sul sito ufficiale di WB. Sono davvero molte le figure professionali ricercate da WB, e non stupisce data l'importanza dei suoi studi di sviluppo e tutti i titoli che sono in preparazione: troviamo, ad esempio, Senior Combat Designer, Softwareer, VFX Artist, Game Systems Designer, Seniorer, Serverer, Direct of Product e Product Manager. Quello che ci incuriosisce è che, andando a scavare nelle caratteristiche dei singoli annunci sembrerebbe che molte di queste nuove figure andrebbero a ...

