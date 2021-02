VIDEO Federica Brignone in testa nella combinata dopo il superG dei Mondiali 2021 a Cortina. Elena Curtoni seconda (Di lunedì 15 febbraio 2021) Due azzurre al comando dopo il super-G della combinata dei Mondiali di sci alpino a Cortina. Federica Brignone ha ottenuto il miglior tempo, precedendo di un solo centesimo la compagna di squadra Elena Curtoni. Un risultato di grande rilievo per la coppia azzurra, ma per conquistare la medaglia sarà difficile in slalom. Infatti al terzo posto si è classificata Mikaela Shiffrin, che ha accusato 6 centesimi di ritardo da Brignone. L’americana è nettamente favorita per la medaglia d’oro, visto che ha chiuso davanti alle due grandi rivali, la svizzera Michelle Gisin (ottima quinta a 26 centesimi) e la slovacca Petra Vlhova (settima a 40 centesimi), pronte a conquistare la top-3. Di seguito il VIDEO della grande prova di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Due azzurre al comandoil super-G delladeidi sci alpino aha ottenuto il miglior tempo, precedendo di un solo centesimo la compagna di squadra. Un risultato di grande rilievo per la coppia azzurra, ma per conquistare la medaglia sarà difficile in slalom. Infatti al terzo posto si è classificata Mikaela Shiffrin, che ha accusato 6 centesimi di ritardo da. L’americana è nettamente favorita per la medaglia d’oro, visto che ha chiuso davanti alle due grandi rivali, la svizzera Michelle Gisin (ottima quinta a 26 centesimi) e la slovacca Petra Vlhova (settima a 40 centesimi), pronte a conquistare la top-3. Di seguito ildella grande prova di ...

