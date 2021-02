Uganda, a 9 anni Solomon batte il cancro grazie ad Able+ (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Solomon sorride felice mentre gioca a nascondino con i suoi amici nel cortile vicino casa, sotto gli occhi divertiti dei suoi familiari. Nel villaggio di Kamdini, nel nord dell’Uganda, guardando questo bambino pieno di entusiasmo e vitalità a nessuno verrebbe in mente che fino a tre anni fa ha rischiato di morire a causa di un tumore, il linfoma di Burkitt, che in Africa presenta un alto tasso di incidenza e, purtroppo, anche di mortalità. LA STORIA DI SALOMON Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Solomon sorride felice mentre gioca a nascondino con i suoi amici nel cortile vicino casa, sotto gli occhi divertiti dei suoi familiari. Nel villaggio di Kamdini, nel nord dell’Uganda, guardando questo bambino pieno di entusiasmo e vitalità a nessuno verrebbe in mente che fino a tre anni fa ha rischiato di morire a causa di un tumore, il linfoma di Burkitt, che in Africa presenta un alto tasso di incidenza e, purtroppo, anche di mortalità. LA STORIA DI SALOMON

GabriellaGarzi1 : RT @DGiannese: Giornata mondiale contro l’uso dei #bambinisoldato: la testimonianza di Ahmed, ex bambino soldato in #SudSudan, ora rifugiat… - danielacaputo : RT @DGiannese: Giornata mondiale contro l’uso dei #bambinisoldato: la testimonianza di Ahmed, ex bambino soldato in #SudSudan, ora rifugiat… - AF_SaveChildren : RT @DGiannese: Giornata mondiale contro l’uso dei #bambinisoldato: la testimonianza di Ahmed, ex bambino soldato in #SudSudan, ora rifugiat… - DGiannese : Giornata mondiale contro l’uso dei #bambinisoldato: la testimonianza di Ahmed, ex bambino soldato in #SudSudan, ora… - NotizieGeopolit : Uganda. Il gruppo jihadista Adf dagli anni ’90 destabilizza la RDC e l’Uganda -