Terremoto in Croazia e calo dei contagi: per i complottisti c'è correlazione, ma non sanno leggere un grafico (Di lunedì 15 febbraio 2021) Al Terremoto in Croazia è conseguito immediatamente il calo dei contagi. Questo, secondo chi pubblica il post che oggi prendiamo in analisi, è dovuto all'abbassamento delle misure di contenimento della pandemia nel Paese che, a sua volta, avrebbe fatto emergere la "grande farsa della pandemia". In poche parole: misure saltate per via del Terremoto, calo dei contagi e dunque scacco matto "covidioti". In primo luogo ricordiamo che la parola "covidiota" nasce per descrivere proprio il negazionista complottaro (qui la fonte), ma visto che stiamo parlando di salute e infodemia, rimettiamo ordine. La farsa è saltata. Per un problema reale: In Croazia a causa del Terremoto sono saltate le misure anti-Covid, compresi lockdown e tamponi ...

