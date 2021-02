Sfregio a Paolo Rossi: rubati alcuni cimeli dallo stadio Menti di Vicenza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo il furto nella sua proprietà a Siena durante lo svolgimento dei funerali, si scopre che alcuni cimeli della carriera di Paolo Rossi sono spariti da tempo. Tony Duffy/ALLSPORTNon c’è pace per Paolo Rossi, morto a 62 anni lo scorso 9 dicembre a causa di un male incurabile contro cui lottava da anni: alcuni cimeli della sua prestigiosa carriera conservati allo stadio Menti di Vicenza, dove il campione del mondo è cresciuto calcisticamente, sono spariti nel nulla. È emerso che il furto risale al 2018, poco prima della vendita all’asta del Vicenza Calcio alla nuova proprietà dell’imprenditore Renzo Rosso, ma il fatto è stato denunciato soltanto un mese fa. A segnalare ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo il furto nella sua proprietà a Siena durante lo svolgimento dei funerali, si scopre chedella carriera disono spariti da tempo. Tony Duffy/ALLSPORTNon c’è pace per, morto a 62 anni lo scorso 9 dicembre a causa di un male incurabile contro cui lottava da anni:della sua prestigiosa carriera conservati allodi, dove il campione del mondo è cresciuto calcisticamente, sono spariti nel nulla. È emerso che il furto risale al 2018, poco prima della vendita all’asta delCalcio alla nuova proprietà dell’imprenditore Renzo Rosso, ma il fatto è stato denunciato soltanto un mese fa. A segnalare ...

