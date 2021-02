Serie A, la proiezione statistica: la squadra campione d’Italia, le qualificate in Champions e le retrocesse (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Inter si è portato in testa alla classifica del campionato di Serie A ed anche in pole per la vittoria della scudetto. Il Milan infatti ha dovuto fare i conti con una pesantissima sconfitta sul campo dello Spezia, il derby della prossima giornata chiarità meglio le ambizioni delle due squadre. Deludente la Juventus contro il Napoli, la compagine di Andrea Pirlo ha perso con il risultato di 1-0, decisivo un calcio di rigore trasformato dall’attaccante Insigne. Ottima prestazione della Roma, i giallorossi hanno dominato in lungo ed in largo contro l’Udinese e si sono rilanciati in classifica. Il Napoli deve recuperare la partita contro la Juventus e può tornare in gioco per obiettivi ancora più prestigiosi. La proiezione statistica in Serie A Foto di Matteo Bazzi / AnsaIl Cies ha pubblicato una ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Inter si è portato in testa alla classifica del campionato diA ed anche in pole per la vittoria della scudetto. Il Milan infatti ha dovuto fare i conti con una pesantissima sconfitta sul campo dello Spezia, il derby della prossima giornata chiarità meglio le ambizioni delle due squadre. Deludente la Juventus contro il Napoli, la compagine di Andrea Pirlo ha perso con il risultato di 1-0, decisivo un calcio di rigore trasformato dall’attaccante Insigne. Ottima prestazione della Roma, i giallorossi hanno dominato in lungo ed in largo contro l’Udinese e si sono rilanciati in classifica. Il Napoli deve recuperare la partita contro la Juventus e può tornare in gioco per obiettivi ancora più prestigiosi. LainA Foto di Matteo Bazzi / AnsaIl Cies ha pubblicato una ...

DiMarzio : #SerieA, la classifica di fine stagione secondo le proiezioni CIES: #Napoli in #ChampionsLeague, #Juventus terza - CalcioWeb : La proiezione statistica in @SerieA: la squadra campione d'Italia: le qualificate in Champions e le retrocesse - siamo_la_Roma : ? Secondo il #CIES la #Roma non arriverà in zona #ChampionsLeague 5? I giallorossi quinti a fine campionato ?? La c… - pignafisherman : @capuanogio Questa proiezione è stata fatta prima di questa giornata di serie A - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieA, la classifica di fine stagione secondo le proiezioni CIES: #Napoli in #ChampionsLeague, #Juventus terza https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie proiezione Inter, la profezia del Cies: ecco perché vincerà il campionato

Dopo la vittoria in casa contro la Lazio, l'Inter è balzata in testa alla classifica di Serie A : non succedeva dalla stagione 2009 - 2010 , ricordata con dolcezza da tutti i tifosi ... La proiezione è ...

CIES, la possibile classifica finale della Serie A: Scudetto all'Inter

L'Inter vincerà lo Scudetto in questa stagione. Lo riporta il CIES stilando una proiezione di quella che potrebbe essere la classifica finale della Serie ...

Serie A, la classifica finale secondo le proiezioni CIES GianlucaDiMarzio.com CIES, proiezione della classifica finale di Serie A: Inter campione, Roma al quinto posto

Il CIES Football Observatory ha stilato una proiezione della classifica finale di diversi campionati, tra cui la Serie A. I giallorossi sarebbero fuori dalla Champions League Secondo il CIES Football ...

Serie A, la classifica finale secondo il CIES

La lotta per lo scudetto si infiamma. Il CIES ha pubblicato la classifica finale di Serie A in base alla proiezione di quella attuale ...

Dopo la vittoria in casa contro la Lazio, l'Inter è balzata in testa alla classifica diA : non succedeva dalla stagione 2009 - 2010 , ricordata con dolcezza da tutti i tifosi ... Laè ...L'Inter vincerà lo Scudetto in questa stagione. Lo riporta il CIES stilando unadi quella che potrebbe essere la classifica finale della...Il CIES Football Observatory ha stilato una proiezione della classifica finale di diversi campionati, tra cui la Serie A. I giallorossi sarebbero fuori dalla Champions League Secondo il CIES Football ...La lotta per lo scudetto si infiamma. Il CIES ha pubblicato la classifica finale di Serie A in base alla proiezione di quella attuale ...