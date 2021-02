Scuola, ministro Bianchi: "In settimana decidiamo sulla maturità" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il successore di Lucia Azzolina promette risposte in tempi brevi sugli esami di fine anno e sul rientro in classe: “Il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti”. Ma ammette: “La mole un po’ mi spaventa” Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il successore di Lucia Azzolina promette risposte in tempi brevi sugli esami di fine anno e sul rientro in classe: “Il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti”. Ma ammette: “La mole un po’ mi spaventa”

