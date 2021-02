Real Madrid, troppi infortuni. Zidane: “Sono preoccupato”. E contro l’Atalanta out in 8… (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Real Madrid riprende la marcia in Liga grazie al successo per 2-0 contro il Valencia ma fa la conta con gli infortunati. Alle tante assenze si aggiunge anche quella nuova di Dani Carvajal sostituito da Zinedine Zidane dopo meno di mezz'ora di gioco nella sfida di ieri. Come riporta El Mundo, proprio il tecnico francese si è detto estremamente preoccupato e perplesso per questi tanti infortuni che stanno colpendo la squadra blanca soprattutto nell'ottica del finale di campionato e della prossima sfida di Champions League contro l'Atalanta.Real Madrid, Zidane fa la conta degli infortunaticaption id="attachment 654145" align="alignnone" width="402" Dani Carvajal Real Madrid (getty ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilriprende la marcia in Liga grazie al successo per 2-0il Valencia ma fa la conta con gli infortunati. Alle tante assenze si aggiunge anche quella nuova di Dani Carvajal sostituito da Zinedinedopo meno di mezz'ora di gioco nella sfida di ieri. Come riporta El Mundo, proprio il tecnico francese si è detto estremamentee perplesso per questi tantiche stanno colpendo la squadra blanca soprattutto nell'ottica del finale di campionato e della prossima sfida di Champions Leaguel'Atalanta.fa la conta degli infortunaticaption id="attachment 654145" align="alignnone" width="402" Dani Carvajal(getty ...

