Palermo: Lega, 'sospendere ztl fino a fine pandemia' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Palermo, 15 feb. (Adnkronos) - sospendere la ztl di Palermo fino alla fine della pandemia. E' la richiesta avanzata dal capogruppo del Carroccio al Consiglio comunale Igor Gelarda e dalla responsabile provinciale dei giovani Elisabetta Luparello. "Tra appena dodici ore scade la sospensione della ztl e, come ogni volta, il duo Catania-Orlando non è stato in grado di dire con un minimo di dignitoso anticipo se la ztl riprenderà o meno da domani - affermano - E' assurdo che ogni volta la città debba sapere se la ztl riprende o meno a poche ore dalla scadenza del provvedimento. Questa purtroppo è una cattiva prassi di questa amministrazione". "L'unica cosa logica da fare - aggiungono - è sospendere questa ztl fino alla fine dei problemi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021), 15 feb. (Adnkronos) -la ztl dialladella. E' la richiesta avanzata dal capogruppo del Carroccio al Consiglio comunale Igor Gelarda e dalla responsabile provinciale dei giovani Elisabetta Luparello. "Tra appena dodici ore scade la sospensione della ztl e, come ogni volta, il duo Catania-Orlando non è stato in grado di dire con un minimo di dignitoso anticipo se la ztl riprenderà o meno da domani - affermano - E' assurdo che ogni volta la città debba sapere se la ztl riprende o meno a poche ore dalla scadenza del provvedimento. Questa purtroppo è una cattiva prassi di questa amministrazione". "L'unica cosa logica da fare - aggiungono - èquesta ztlalladei problemi ...

Ricciardi "Così rischiamo, serve strategia 'no Covid'"

PALERMO " "Se continuiamo di questo passo salute ed economia, non possono essere recuperate. Se ... preferisce non replicare al presidente della Regione Ligura, Giovanni Toti, e al leader della Lega, ...

La terna arbitrale congiuntamente con la Lega Pro e la Procura Federale, presa visione del campo di ...

Ztl a Palermo, Gelarda e Luparello: “Si sospenda fino a fine pandemia o a fine mandato di Orlando”

“Tra appena dodici ore scade la sospensione della ZTL e, come ogni volta, il duo Catania-Orlando non è stato in grado di dire con un minimo di dignitoso anticipo se la ztl riprenderà o meno da domani" ...

