Nasce WiredLeaks | il sito di Wired dove fare segnalazioni anonime

Leggi su wired

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “La stampa libera deve servire ai governati, non ai governati”. La frase è scolpita nella sentenza con cui, nel 1971, la Corte suprema degli Stati Uniti spiana la strada alla pubblicazione sui quotidiani dei famigerati Pentagon Papers, i documenti estratti da un rapporto del Dipartimento della difesa che inchiodano la Casa bianca alle sue responsabilità nella gestione della guerra del Vietnam. Uno degli aspetti più delicati nella gestione di quei documenti è stata la protezione delle fonti. Ed è un leitmotiv che accompagna la professione giornalistica quando si trova di fronte a informazioni tanto pesanti da far tremare i governi. Lo insegnano di recente, su tutti, casi come quello di Julian Assange e di Edward Snowden. È necessario che una fonte possa sentirsi libera di parlare con un giornalista al sicuro da orecchie e occhi indiscreti perché le notizie che hanno maggiore impatto ...