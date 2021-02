Napoli, si ferma anche Lozano: le scelte di Gattuso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Napoli sempre più falcidiato dalle assenze. Contro la Juventus si è fermato anche Lozano. Le possibili scelte di Gattuso in vista dei prossimi impegni La sfortuna ha colpito ancora il Napoli. Al termine della partita contro la Juventus i partenopei hanno dovuto fare i conti con le assenze di due pedine fondamentali dello scacchiere azzurro di Rino Gattuso. Questo il comunicato dello staff medico azzurro in merito agli infortuni di Ospina e Lozano: “Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021)sempre più falcidiato dalle assenze. Contro la Juventus si èto. Le possibilidiin vista dei prossimi impegni La sfortuna ha colpito ancora il. Al termine della partita contro la Juventus i partenopei hanno dovuto fare i conti con le assenze di due pedine fondamentali dello scacchiere azzurro di Rino. Questo il comunicato dello staff medico azzurro in merito agli infortuni di Ospina e: “Hirvinge David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami perhanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo ...

Juan Cuadrado si ferma almeno per dieci giorni. Il calciatore colombiano che si è infortunato sabato scorso nel corso del match con il Napoli oggi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una ...

E' l'ultimo brutto regalo della trasferta amara di Napoli. Juan Cuadrado si è infortunato sabato al Diego Maradona : l'esterno colombiano ha sostenuto gli esami presso il J - Medical e il test ha evidenziato una lesione di basso grado del bicipite ...

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Palma Campania Sarà inaugurata domani, martedì 16 febbraio alle 15.30, con una diretta facebook dalla pagina ufficiale del Carnevale Palmese, la prima scultura d ...

Assalto a un portavalori a Casoria, nel Napoletano, dove due banditi armati di pistola hanno fermato un furgone che aveva appena prelevato l'incasso di un centro commerciale della catena Globo. Il bot ...

