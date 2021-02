Mannocchi | ' la scienza sta cercando un percorso comune E' la collettività che si ammala non il singolo'

Ultime Notizie dalla rete : Mannocchi scienza

TG La7

La giornalista intervistata da Gaia Tortora a Omnibus, racconta la sua malattia e il suo libro 'Bianco è il colore del ...La giornalista intervistata da Gaia Tortora a Omnibus, racconta la sua malattia e il suo libro 'Bianco è il colore del ...La giornalista intervistata da Gaia Tortora a Omnibus, racconta la sua malattia e il suo libro 'Bianco è il colore del danno' ...Racconta come sia possibile sprofondare e risalire, come sia possibile che la vita finisca e ricominci, come sia possibile che la carta giri improvvisamente senza toccarla ...