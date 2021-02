Lockdown, Pregliasco dice no: “Si provi a rivedere parametri chiusure” (Di lunedì 15 febbraio 2021) All’Italia serve un Lockdown totale subito, come suggerito da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza? “Da un punto di vista scientifico sono d’accordo con Ricciardi”, rispetto al fatto che una chiusura drastica di 3-4 settimane fermerebbe sul nascere la ‘rimonta’ di Sars-CoV-2. “Credo però che un Lockdown totale sia difficile da proporre dal punto di vista dell’opportunità politica e del disagio e della ribellione sociale che si rischierebbe”. E’ la visione del virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che dice la sua nel dibattito sollecitato dalle dichiarazioni di Ricciardi e dalle reazioni immediate di muro da parte di alcuni esponenti della politica. Per l’esperto, meglio tentare prima una via “più accettabile”, provare a “rivedere i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) All’Italia serve untotale subito, come suggerito da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza? “Da un punto di vista scientifico sono d’accordo con Ricciardi”, rispetto al fatto che una chiusura drastica di 3-4 settimane fermerebbe sul nascere la ‘rimonta’ di Sars-CoV-2. “Credo però che untotale sia difficile da proporre dal punto di vista dell’opportunità politica e del disagio e della ribellione sociale che si rischierebbe”. E’ la visione del virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio, chela sua nel dibattito sollecitato dalle dichiarazioni di Ricciardi e dalle reazioni immediate di muro da parte di alcuni esponenti della politica. Per l’esperto, meglio tentare prima una via “più accettabile”, provare a “i ...

