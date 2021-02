Lione-Montpellier 1-2: ancora in gol Paqueta | VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lucas Paqueta, ceduto la scorsa estate dal Milan all'Olympique Lione, è giunto al terzo gol in Ligue 1. Non è bastato, però, per evitare la sconfitta all'OL Lione-Montpellier 1-2: ancora in gol Paqueta VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lucas, ceduto la scorsa estate dal Milan all'Olympique, è giunto al terzo gol in Ligue 1. Non è bastato, però, per evitare la sconfitta all'OL1-2:in golPianeta Milan.

11contro11 : Ligue 1, giornata 25: PSG a un punto dalla vetta, pari ... #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lione #Lorient… - kl_gifs : Nel secondo tempo la gara resta equilibrata nel complesso ma è un errore del portiere del Lione che permette al Mon… - kl_gifs : Il Lione perde 2-1 in casa contro il Montpellier. La squadra di casa parte forte ma sono gli ospiti a passare in va… - _angelo_17_ : @SpudFNVPN Spud, però non devi fare così, spero che non mi censurerai come la propaganda fascista. In quella schedi… - zazoomblog : Ligue 1 i risultati della venticinquesima giornata: vince il PSG pari Lens. Colpo Montpellier a Lione - #Ligue… -