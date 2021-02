La scelta senza rispetto di Speranza che ferma lo sci all' ultimo minuto

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Ministro della Salute Robertoha deciso lo stop allo sci. Sul merito della decisione torneremo più tardi perché c'è una cosa che viene ancora prima della decisione in se: ilinfatti ha comunicato il suo stop agli impianti ed alle piste alle ore 19, 12 ore prima della loro riapertura. E se pensate che basti quella mattina alzare un interruttore e schiacciare un bottone per far ripartire il tutto vi sbagliate di grosso. Dietro una pista da sci c'è infatti un mondo che si muove. Da almeno una settimana ci sono migliaia di persone in centinaia di località che preparano, battono le piste, controllano seggiovie, sistemano i tornelli di ingresso. Per non parlare poi dell'indotto: degli alberghi e dei ristoranti delle località di montagna che avevano ricevuto migliaia di prenotazioni da turisti e sciatori che ...