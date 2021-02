La Lega continua a picconare il governo: dice no alla chiusura dello sci e invoca risarcimenti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Primo lunedì di lavoro del governo Draghi e già si parte in salita: la Lega è infatti in rivolta per la decisione del Ministro della Salute Speranza di tenere chiusi gli impianti da sci. E prosegue ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 febbraio 2021) Primo lunedì di lavoro delDraghi e già si parte in salita: laè infatti in rivolta per la decisione del Ministro della Salute Speranza di tenere chiusi gli impianti da sci. E prosegue ...

ItaliaViva : .@meb : “Ipotesi di governo con la Lega? Gli attacchi di Salvini passano in secondo piano” continua su: - ofiucus : La lega di Governo e opposizione continua l'azione di disturbo. Esattamente come Italia Viva… - AgostinoMontal1 : I sondaggi possono essere pilotati il voto degli elettori no! Ed è l'unico sondagio che contano Previsioni: se la L… - severino_nappi : Mentre il governatore della #Campania continua a volere chiudere tutte le scuole, non si accorge che invece la rela… - RunPierwork13 : RT @Franco32656300: QUALCUNO DICA A SALVINI CHE LUI COL GOVERNO NON C'ENTRA NULLA. DECIDE DRAGHI #Salvini tenta ancora di delegittimare La… -