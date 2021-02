Ioniq 5 - Svelati gli interni della Suv elettrica

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La Hyundai ha rilasciato le prime immagini degli5. La Suv compatta a zero emissioni verrà presentata in un evento virtuale dedicato, in programma il 23 febbraio 2021. Spazi personalizzabili e una nuova consolle. La5 porterà al debutto la nuova piattaforma modulare E-Gmp dedicata alle vetture elettriche dei marchi Hyundai e Kia che, tra le altre cose, consentirà di adottare degli accumulatori più compatti e leggeri garantendo tutta una serie di benefici in termini di abitabilità a bordo. Nel caso specifico5, tale base dovrebbe favorire lo sviluppo dispaziosi e personalizzabili attraverso varie configurazioni. La piattaforma permette alla vettura di avere un passo maggiore rispetto alle tradizionali Suv compatte ...

Ultime Notizie dalla rete : Ioniq Svelati

Quattroruote

La5 è anche dotata di sedili regolabili elettricamente: in merito a quelli anteriori, la Casa ne ha ridotto lo spessore di circa il 30%, in modo da fornire più spazio nella seconda fila, ...E gli interni, per il momento, non sono ancora stati5: il teaser della "5 minutes challenge" 100 km di autonomia in cinque minuti. La5 porta al debutto la piattaforma modulare ...La vettura porterà al debutto la piattaforma E-Gmp e verrà presentata il 23 febbraio: la Hyundai introdurrà in alcuni Paesi europei l’edizione limitata di lancio Project 45 ...Finalmente c'è una data: la nuova Hyundai IONIQ 5 sarà presentata ufficialmente il prossimo 23 febbraio. Ovviamente, il crossover elettrico sarà svelato attraverso un evento online visto il delicato m ...