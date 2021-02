Inzaghi | «Allenare l’Inter? Difficile possa accadere Conte non andrà via a fine stagione»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Filippo, tecnico del Benevento, è stato ospite della Domenica Sportiva dove ha trattato diversi temi. Le sue parole Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato a la Domenica Sportiva: queste le parole del tecnico del Benevento.– «Per la mia storia al Milan, difficilmente potrà succedere una cosa simile. Perché quando fai questa professione devi sempre guardare avanti, ma la mia storia con il Milan è qualcosa di indissolubile, per quello che abbiamo vinto. Penso che sarà molto. Come per Carlo Ancelotti, a cui credo manchi solo».– «Adesso è felice. Conoscendo quanto è ambizioso, so che vuole vincere lo scudetto. Con una rosa del genere, essendo l’ultimo obiettivo rimasto, so che vuole vincere. Mi piace la sua ...

Come riporta Il Corriere dello Sport , il portiere albanese ha avuto il via libera per rientrare in Italia e già da domanivaluterà se farloo meno. Il tecnico piacentino spera di ...Non è ancora al top Gaich che tra un trasferimento e l'altro si è potutopoco, tra l'altro ... Probabile chelo farà rientrare nella lista dei convocati, dopotutto il miglior modo per ...Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è stato ospite della Domenica Sportiva dove ha trattato diversi temi. Le sue parole ...Benevento – Orgoglio e speranza. Filippo Inzaghi esprime entrambi i sentimenti a “La Domenica Sportiva”, trasmissione di cui è stato ospite ieri sera. Il suo Benevento lo convince, ma sa che sarà molt ...