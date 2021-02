Impianti di sci chiusi, il ministro Garavaglia (Lega) dà la colpa al governo: “Un danno al settore per una scelta dell’esecutivo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Nunziati E’ scontro nel governo sulla decisione di rimandare la riapertura degli Impianti sciistici. Ad attaccare la decisione è anche il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia che, dopo l’incontro in Regione Lombardia con gli operatori turistici del mondo dello sci organizzato per “capire l’entità del danno subito” attacca: “Il danno è Legato a una scelta del governo, e i danni vanno indennizzati, non bisogna parlare di ristori”. Massimo Garavaglia, parte all’attacco del governo durante una conferenza stampa insieme al presidente della Regione, Attilio Fontana. I due si sono incontrati a Palazzo Lombardia, insieme a Mariastella Gelmini (colLegata da remoto), per ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Nunziati E’ scontro nelsulla decisione di rimandare la riapertura deglisciistici. Ad attaccare la decisione è anche ilper il Turismo Massimoche, dopo l’incontro in Regione Lombardia con gli operatori turistici del mondo dello sci organizzato per “capire l’entità delsubito” attacca: “Ilto a unadel, e i danni vanno indennizzati, non bisogna parlare di ristori”. Massimo, parte all’attacco deldurante una conferenza stampa insieme al presidente della Regione, Attilio Fontana. I due si sono incontrati a Palazzo Lombardia, insieme a Mariastella Gelmini (colta da remoto), per ...

AMorelliMilano : Impedire l'apertura degli impianti di sci a poche ore dalla partenza è un'infamata. Punto. - mattino5 : 'Qui ci sono personaggi politici che non sanno nemmeno come viva un'impresa: sono 400 mila persone, tra maestri di… - ricpuglisi : Ma @robersperanza poteva fare anche di meglio. Tipo emanare l'ordinanza alle 7 del mattino, appena prima dell'aper… - Laura64135537 : RT @Gianmar26145917: Mentre il quirinalizio #Speranza chiude gli impianti da sci a poche ore dalla riapertura in #Svizzera, #Austria e #Bul… - BettaninManuela : RT @Gianmar26145917: Mentre il quirinalizio #Speranza chiude gli impianti da sci a poche ore dalla riapertura in #Svizzera, #Austria e #Bul… -