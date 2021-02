“Ho voglia di uccidere tutti”: 52enne campano denunciato per procurato allarme (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScrive su Facebook “Ho voglia di uccidere tutti”. Per questo un 52enne della Campania ma domiciliato sulla montagna pistoiese, è stato rintracciato e poi denunciato per procurato allarme. La cooperazione tra l’arma dei carabinieri e la polizia di Stato ha permesso di identificare e soprattutto localizzare in pochissimo tempo l’uomo che alle autorità ha dato l’impressione di essere potenzialmente pericoloso. Il ‘Centro nazionale anticrimine informatico per la tutela delle infrastrutture critiche’, che si occupa anche del continuo monitoraggio dei siti web, ha informato ieri pomeriggio la questura di Pistoia di un preoccupante post su Facebook: un uomo affermava di essersi alzato con la voglia di uccidere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScrive su Facebook “Hodi”. Per questo undella Campania ma domiciliato sulla montagna pistoiese, è stato rintracciato e poiper. La cooperazione tra l’arma dei carabinieri e la polizia di Stato ha permesso di identificare e soprattutto localizzare in pochissimo tempo l’uomo che alle autorità ha dato l’impressione di essere potenzialmente pericoloso. Il ‘Centro nazionale anticrimine informatico per la tutela delle infrastrutture critiche’, che si occupa anche del continuo monitoraggio dei siti web, ha informato ieri pomeriggio la questura di Pistoia di un preoccupante post su Facebook: un uomo affermava di essersi alzato con ladi...

