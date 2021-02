Giulia Salemi un fiume in piena contro Tommaso Zorzi | “E’ marcio e maligno”

(Di lunedì 15 febbraio 2021)si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Pierpaolo Pretelli, in merito al suo rapporto con, durante la cena di San Valentino organizzata dal Grande Fratello Vip.aveva iniziato questo percorso all’interno della casa del GF Vip manifestando una certa amicizia con. Amicizia che, un po’ L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Al termine della puntata, scoppia un'accesa lite in Casa tra Tommaso e Giulia: 'Sei cattivo e perfido!'. # GFVIP - trash_italiano : Concorrenti #Isola: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Vis… - IlContiAndrea : All’#Isola Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte è t… - softbansheee : io che per settimane io che realizzo leggo “gloria” e penso che parlate di essermi persa… - ziamseyes : RT @peularis: I fans di Giulia Salemi che accusano Tommaso di violenza e di bullismo perché ha scoppiato dei palloncini sono la dimostrazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Mediaset Play

Tommaso Zorzi ancora controSubito dopo la diretta del Grande Fratello Vip , nella Casa è scoppiata una lite furibonda tra Tommaso Zorzi e, che ha accusato l'influencer ...Leggi ancheattacca duramente Tommaso Zorzi "Fino ad ora non mi sembra che lei abbia mai mancato di rispetto a nessuno, è sempre stata onesta, chiara. Lui è venuto a rassicurarla e che ..."Ora basta, finora ho cercato di tenere te tranquilla per non farti influenzare da battute o frecciatine, ma poi alla fine è uscita la persona che è. Arrogante, egocentrica. Si possono dire le cose, m ...A pochi giorni dall'ultima lite che ha avuto con Tommy al Grande Fratello Vip, Giulia è tornata ad attaccarlo con parole dure.