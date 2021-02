"È l'effetto-Draghi?". Sondaggio Mentana, scendono tutti i partiti: "Tranne uno", ecco le cifre imprevedibili (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come ogni lunedì che si rispetti non può mancare il Sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7 diretto e condotto da Enrico Mentana. Il quale stavolta non si è limitato a dar conto delle intenzioni di voto degli italiani aggiornate al 15 febbraio, bensì ha mostrato anche gli esiti delle rilevazioni sul gradimento nei confronti del governo di Mario Draghi. “L'esecutivo parte con un consenso molto alto, soprattutto tra gli elettori di Pd, M5s e Lega”, ha fatto notare Mentana che ha poi mostrato le cifre. Effettivamente l'ex presidente della Bce parte con il 65% dei consensi: solo Mario Monti col 71% ne aveva di più, poi però non ha fatto proprio una bella fine. Si spera che il governo Draghi sia di tutt'altra pasta, anche perché parte con aspettative decisamente maggiori rispetto al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come ogni lunedì che si rispetti non può mancare ilSwg realizzato per il Tg di La7 diretto e condotto da Enrico. Il quale stavolta non si è limitato a dar conto delle intenzioni di voto degli italiani aggiornate al 15 febbraio, bensì ha mostrato anche gli esiti delle rilevazioni sul gradimento nei confronti del governo di Mario. “L'esecutivo parte con un consenso molto alto, soprattutto tra gli elettori di Pd, M5s e Lega”, ha fatto notareche ha poi mostrato le. Effettivamente l'ex presidente della Bce parte con il 65% dei consensi: solo Mario Monti col 71% ne aveva di più, poi però non ha fatto proprio una bella fine. Si spera che il governosia di tutt'altra pasta, anche perché parte con aspettative decisamente maggiori rispetto al ...

