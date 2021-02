E’ giallo sulla fuga di Sarraj dalla Libia. Indiscrezioni lo vogliono ricoverato in Italia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez al Sarraj, ha lasciato ieri la Libia affidando al suo vice, Ahmed Maitig, le proprie responsabilità. Lo hanno riferito Al Arabiya e Asharq al-Awsat, senza precisare la destinazione del viaggio di Sarraj né la durata della sua assenza dalla Libia, dove la nuova autorità esecutiva designata il 5 febbraio scorso dal Forum di dialogo politico libico è impegnata nella formazione di un nuovo governo di unità nazionale. Secondo l'emittente araba, il decreto con cui Sarraj ha affidato la guida del Consiglio presidenziale a Maitig rimarrà in vigore fino al suo ritorno.La sua partenza ha subito sollevato interrogativi sulla possibilità che rientri davvero in Libia, a fronte del fatto che ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez al, ha lasciato ieri laaffidando al suo vice, Ahmed Maitig, le proprie responsabilità. Lo hanno riferito Al Arabiya e Asharq al-Awsat, senza precisare la destinazione del viaggio diné la durata della sua assenza, dove la nuova autorità esecutiva designata il 5 febbraio scorso dal Forum di dialogo politico libico è impegnata nella formazione di un nuovo governo di unità nazionale. Secondo l'emittente araba, il decreto con cuiha affidato la guida del Consiglio presidenziale a Maitig rimarrà in vigore fino al suo ritorno.La sua partenza ha subito sollevato interrogativipossibilità che rientri davvero in, a fronte del fatto che ...

