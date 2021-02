Djokovic-Zverev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 febbraio 2021) I quarti di finale deglipresenteranno la sfida tra Novake Alexander, superiori rispettivamente a Milos Raonic e Dusan Lajovic. Il serbo dovrà superare una complessa prova del 9, utile per comprendere se i recenti guai fisici siano solo un ricordo. Appuntamento importante anche per il tedesco, pronto per l’ennesimo exploit a livello Slam. L’Incontro andrà in scena martedì 16 febbraio, quarto match a partire dalle ore 2:30. Latelevisiva sarà proposta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da supporto. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri lettori, al termine della disputa. SportFace.