De Rossi al Crotone, ecco perché non è possibile (Di lunedì 15 febbraio 2021) Crotone - Tempo di riflessioni in casa Crotone . È previsto per oggi un incontro tra la società e il tecnico Giovanni Stroppa per fare il punto della situazione e le valutazioni del caso. Di questo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 febbraio 2021)- Tempo di riflessioni in casa. È previsto per oggi un incontro tra la società e il tecnico Giovanni Stroppa per fare il punto della situazione e le valutazioni del caso. Di questo ...

sportli26181512 : De Rossi al #Crotone, ecco perché non è possibile: Il club ha sondato l'ex Roma, ma non risulta un'opzione praticab… - ILOVEPACALCIO : Lui su una panchina di #SerieA? Deve vincere la concorrenza di un ex #Palermo ?? - CalcioPillole : #Crotone, Stroppa verso l’esonero: tre nomi in lista. Ore di riflessione in casa Crotone per il futuro di Giovanni… - infoitsport : SKY - Crotone, ribaltone Stroppa: De Rossi prende tempo, spunta l'idea Zenga - infoitsport : Crotone: contatti con De Rossi per la panchina. L'ex centrocampista può subentrare a Stroppa -