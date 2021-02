Crisanti si unisce a Ricciardi: "Serve un nuovo lockdown per fermare le varianti" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Imperiali Non solo Ricciardi ma anche il virologo Crisanti ritiene che sia necessario ricorrere ad un nuovo lockdown per evitare la diffusione delle nuove varianti Covid Si unisce all'appello di Walter Ricciardi, il consigliere del Ministro della Salute, di attuare un nuovo lockdown anche il virologo Andrea Crisanti, in una dichiarazione a La Stampa. "Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servono lockdown stile Codogno, non le zone rosse che sono troppo morbide" afferma ritendo che la chiusura totale sia una misura necessaria per evitare un'importante impennata dei contagi alla fine di febbraio. L'Italia non può permettersi, a sua detta, che la ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Imperiali Non soloma anche il virologoritiene che sia necessario ricorrere ad unper evitare la diffusione delle nuoveCovid Siall'appello di Walter, il consigliere del Ministro della Salute, di attuare unanche il virologo Andrea, in una dichiarazione a La Stampa. "Dove si trovano lebrasiliana e sudafricana servonostile Codogno, non le zone rosse che sono troppo morbide" afferma ritendo che la chiusura totale sia una misura necessaria per evitare un'importante impennata dei contagi alla fine di febbraio. L'Italia non può permettersi, a sua detta, che la ...

