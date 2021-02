Crisanti: «Gli altri in Europa chiudono, noi pensiamo a sciare. Ormai siamo nei guai: lockdown come a Codogno contro le varianti» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non bastano più le zone con colori graduali, e quelle rosse sono troppo morbide per contrastare davvero la diffusione dei contagi di Coronavirus. Il professore di microbiologia dell’università di Padova, Andrea Crisanti, non risparmia giudizi severi sulla gestione della pandemia in questi ultimi mesi. A preoccupare il virologo sono soprattutto gli effetti delle varianti: «Dove si trovano quella brasiliana e sudafricana servono lockdown stile Codogno», dice in un’intervista a La Stampa. Chiusure che già sono state applicate in mezza Europa: «La Germania continua il lockdown, la Francia pure, l’Inghilterra anche, solo noi pensiamo a sciare e a mangiar fuori. Tutti vogliamo una vita normale, ma non si realizza se non si ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non bastano più le zone con colori graduali, e quelle rosse sono troppo morbide per contrastare davvero la diffusione dei contagi di Coronavirus. Il professore di microbiologia dell’università di Padova, Andrea, non risparmia giudizi severi sulla gestione della pandemia in questi ultimi mesi. A preoccupare il virologo sono soprattutto gli effetti delle: «Dove si trovano quella brasiliana e sudafricana servonostile», dice in un’intervista a La Stampa. Chiusure che già sono state applicate in mezza: «La Germania continua il, la Francia pure, l’Inghilterra anche, solo noie a mangiar fuori. Tutti vogliamo una vita normale, ma non si realizza se non si ...

