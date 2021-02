Covid, Cartabellotta: “Un lockdown totale di 2-3 settimane serve ad abbassare curva contagi, altrimenti avremo un 2021 di continui stop & go” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “La proposta di Ricciardi per un lockdown nazionale? Al di là della sintonia con lui su una serie di idee, il suo ragionamento è perfettamente allineato con quello che la Fondazione Gimbe ha pubblicato subito dopo il periodo natalizio. Chiudere tutto per 2 o 3 settimane significherebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento, altrimenti bisognerà continuare con stop & go per tutto il 2021“. Così, nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, concorda con il suggerimento da sempre espresso dal consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che ha ribadito ieri sera il suo assunto a “Che tempo che fa”, su Rai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “La proposta di Ricciardi per unnazionale? Al di là della sintonia con lui su una serie di idee, il suo ragionamento è perfettamente allineato con quello che la Fondazione Gimbe ha pubblicato subito dopo il periodo natalizio. Chiudere tutto per 2 o 3significherebbelaper poter riprendere il tracciamento,bisognerà continuare con; go per tutto il“. Così, nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino, concorda con il suggerimento da sempre espresso dal consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che ha ribadito ieri sera il suo assunto a “Che tempo che fa”, su Rai ...

