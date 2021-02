Concorso straordinario provincia di Bolzano, integrazione protocollo di sicurezza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ad integrazione di quanto comunicato in precedenza, la Direzione Istruzione e Formazione avvisa i candidati che, a seguito della situazione emergenziale in provincia di Bolzano, durante lo svolgimento delle prove scritte del Concorso, essi possono richiedere l'utilizzo delle mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione in alternativa a quelle chirurgiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Addi quanto comunicato in precedenza, la Direzione Istruzione e Formazione avvisa i candidati che, a seguito della situazione emergenziale indi, durante lo svolgimento delle prove scritte del, essi possono richiedere l'utilizzo delle mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione in alternativa a quelle chirurgiche. L'articolo .

