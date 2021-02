Commissione Ue, lettera ai Paesi membri per rispetto misure Covid comuni sui viaggi (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea invierà una lettera ai 27 Stati membri per sottolineare l’importanza di seguire le linee guida concordate sulle restrizioni ai viaggi e i controlli alle frontiere per contenere il Covid e le sue varianti, ricordando la necessità di un “approccio comune” e di un “coordinamento” tra i 27, scoraggiando i viaggi non essenziali. Lo ha detto un portavoce dell’esecutivo comunitario rispondendo ad una domanda sulla decisione tedesca di chiudere le frontiere verso alcuni Paesi. Serve il “rispetto della proporzionalità” nelle misure che ogni Paese prende e non devono esserci azioni “discriminatorie”, ha aggiunto. (Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea) Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Laeuropea invierà unaai 27 Statiper sottolineare l’importanza di seguire le linee guida concordate sulle restrizioni aie i controlli alle frontiere per contenere ile le sue varianti, ricordando la necessità di un “approccio comune” e di un “coordinamento” tra i 27, scoraggiando inon essenziali. Lo ha detto un portavoce dell’esecutivotario rispondendo ad una domanda sulla decisione tedesca di chiudere le frontiere verso alcuni. Serve il “della proporzionalità” nelleche ogni Paese prende e non devono esserci azioni “discriminatorie”, ha aggiunto. (Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea)

