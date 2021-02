Ciclismo | Alaphilippe secondo al Tour de la Provence | Ora l' avvicinamento alle Classiche

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Bologna, 15 febbraio 2021 " Subito pimpante e veloce Julien. Il campione del mondo ha programmato la sua stagione su due picchi di forma, uno per lemonumento, l'altro per...

Il programma diverso le corse di un giorno passerà dalla Het Nieuwsblad , dalle Strade Bianche e poi dalla Tirreno Adriatico , prima di cominciare con i veri e propri obiettivi che ...... al 2° postoscavalca Bernal solo grazie alla volata di oggi, ma anche l altro ...Tour de la Provence On Demand (Contenuto Premium) Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi...Il campione del mondo ha chiuso secondo il Tour of Provence dietro Sosa e davanti a Bernal, ora inizia l’avvicinamento alle Classiche con Het Nieuwsblad e Strade Bianche: obiettivi Sanremo, Fiandre e ...Julian Alaphilippe può ritenersi più che soddisfatto del suo debutto stagionale al Tour de la Provence, chiuso sul secondo gradino del podio in mezzo a due perle colombiane della Ineos Grenadiers: il ...