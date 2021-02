Brahim Díaz salterà il derby: ecco quando rientrerà | Milan News (Di lunedì 15 febbraio 2021) Brahim Díaz, classe 1999, fermo da qualche settimana per una lesione ai flessori della coscia sinistra. Non dovrebbe farcela per il derby di domenica 21 Brahim Díaz salterà il derby: ecco quando rientrerà Milan News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021), classe 1999, fermo da qualche settimana per una lesione ai flessori della coscia sinistra. Non dovrebbe farcela per ildi domenica 21ilPianeta

PianetaMilan : .@Brahim salterà il #DerbyMilano: ecco quando rientrerà | @acmilan #News - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - ProfidiAndrea : ?? Infortuni #Rebic e Brahim Diaz, le ultime della @Gazzetta_it: come stanno i due jolly del #Milan? ?? 'Rebic deve s… - Angelredblack1 : @PianetaMilan @acmilan @fikayotomori_ Tomori lo si riscatta. Dalot costa troppo e non sta rendendo. Alla fine non c… - okimilanisti : Brahim Diaz e’ piu forte di Caganoglu. Devono cambiare le gerarchie in difesa. Rebic e’ piu forte di Leao merda. Punto e cambiare. - GiuseppeGigan13 : @CapitanBergomi Era troppo bello per essere vero avere solo brahim diaz infortunato -

Ultime Notizie dalla rete : Brahim Díaz Calciomercato Milan - Dalla Spagna, forte concorrenza per Otavio!

Con le situazioni ancora non definite di Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz , il 26enne del Porto potrebbe rappresentare un'alternativa valida e di qualità, oltre che assolutamente economica. Si è ...

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN/ Quote: Ibrahimovic, numeri da leggenda

Sta molto meglio Stefano Pioli, anche se il Milan non avrà a disposizione lo squalificato Calabria, mentre Brahim Diaz è alle prese con un problema ai flessori della coscia sinistra e Tonali ha la ...

AZ-sc Heerenveen 3-1 Sky Sport Con le situazioni ancora non definite di Hakan Calhanoglu eDiaz , il 26enne del Porto potrebbe rappresentare un'alternativa valida e di qualità, oltre che assolutamente economica. Si è ...Sta molto meglio Stefano Pioli, anche se il Milan non avrà a disposizione lo squalificato Calabria, mentreDiaz è alle prese con un problema ai flessori della coscia sinistra e Tonali ha la ...